9 साल के बच्चे ने दुर्घटना में दोनों हाथ-पैर खोकर भी नहीं मानी हार, मुंह से खूबसूरत पेंटिंग-स्कैच बनाकर लोगों को कर रहा है प्रेरित

मधु की डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत ने उन्हें उनकी जिन्दगी के सबसे कठिन समय का सामना करने में मदद की और दुर्घटना के छह महीने के भीतर ही उन्होंने पेंटिंग और स्कैच करना शुरू कर दिया और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए.

मधु कुमार ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, “मैं छठी क्लास में हूं और मैं खुश हूं कि मैंने पिछले साल दुर्घटना के बाद से स्कैच करना सीखा. मैंने उम्मीद खो दी थी और कई लोगों ने मेरी मदद की. अब मैं कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया हूं."

Hyderabad: Madhu Kumar, a nine-year-old boy who lost both his hands and legs in an accident now sketches with his mouth.



He says,"I learned to sketch after I met with the accident. Many people have helped and supported me when I lost hope." #Telanganapic.twitter.com/6VMIv6Dk5V