JEE MAIN 2021: पहले सेशन में 95% छात्र हुए उपस्थित. जानें- कब होंगी अगली परीक्षाएं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने ट्विटर पर लिखा, पहले सेशन में जेईई मेंस परीक्षा में 95 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज हुई है. उन्होंने कहा, "यह जानकर खुशी हुई कि जेईई प्रथम चरण की परीक्षा में उपस्थिति 95% थी. मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित करेगा."

Happy to note that the attendance in JEE first phase exam was 95%. I hope NTA will conduct the exam successfully in future also. @DG_NTApic.twitter.com/EKD3VqMg9R