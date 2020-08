UPSC: 13 साल बाद नागालैंड से किसी प्रतिभागी ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा की पास

रियो ने ट्वीट किया, ‘‘बेहतरीन रैंकिंग के साथ यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए रिचर्ड यानथन को हार्दिक बधाई. आपने चुनौतियों और अवसरों की दुनिया में कदम रखा है. मैं देश सेवा में आपके अच्छे स्वास्थ्य और विवेक की कामना करता हूं. मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने यूपीएससी-2019 परीक्षा उत्तीर्ण की है.''

Heartiest congratulations, Richard Yanthan on passing #UPSCExam with flying colors. As you step into a world of challenges and opportunities, I wish you good health and wisdom in the service of the nation. I also congratulate all those who cleared #UPSC2019. My best wishes to all pic.twitter.com/4rK5OQ3QbW