Corona लॉकडाउन में PG स्टूडेंट्स कैसे करें पढ़ाई, मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया

इस प्लेटफॉर्म के जरिए उम्मीदवार फ्री में ई-बुक्स और पाठ्यक्रम आधारित ई-कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं. ई-पीजी पाठशाला (e-PG Pathshala) की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में ई-अध्‍ययन (e-Adhyayan), यूजीसी एमओओसी (UGC MOOCs) और ई-पथ्या (e-Pathya) शामिल हैं.

Calling all Post Graduate students to make the most of high-quality content available on e-PG Pathshala during #lockdown.



It offers curriculum-based, interactive e-content in 70 subjects across all disciplines of social sciences.

Learning awaits: https://t.co/cudm0VjpGEpic.twitter.com/yItmjRDnBd