अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम परीक्षाओं के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं. अन्ना युनिवर्सिटी के परिणाम विभिन्न सर्वर पर उपलब्ध हैं. अन्ना विश्वविद्यालय ने फिलहाल पहले सेमेस्टर के परिणाम घोषित किए हैं. यूनिवर्सिटी ने अन्‍य सेमेस्‍टर के रिजल्‍ट दिसंबर में घोषित कर दिए थे. उम्‍मीवार अब ऑफिशियल वेबसाइट aucoe.annauniv.edu पर लॉगइन करके अपना रिजल्‍ट देख सकते हैं.अन्‍ना यूनिवर्सिटी के रिजल्‍ट अलग-अलग सर्वर annauniv.edu, like coe1.annauniv.edu / coe2.annauniv.edu / aucoe.annauniv.edu पर देखे जा सकते हैं.Step One: coe1.annauniv.edu / coe2.annauniv.edu / aucoe.annauniv.edu सर्वर पर क्लिक करें.Step Two: अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें.Step Three: अब सब्मिट का बटन दबाकर आप अपना रिजल्‍ट देख सकते हैं.