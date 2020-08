Atal Rankings ARIIA 2020: अटल रैंकिंग की हुई घोषणा, IIT मद्रास बना भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट

ARIIA 2020: ये हैं अटल रैंकिंग के विजेता

1. सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन

- आईआईटी मद्रास

- आईआईटी बॉम्बे

- आईआईटी दिल्ली

- IISc बैंगलोर

- आईआईटी खड़गपुर

- आईआईटी कानपुर

- आईआईटी मंडी

- एनआईटी कालीकट

- आईआईटी रुड़की

-हैदराबाद विश्वविद्यालय

@iitmadras has been ranked as Top Innovative Institute of in #ARIIA2020 by @mhrd_innovation@HRDMinistry, among Institutes of National Importance, Central Universities & CFTIs. #IITMadras has been recognized for its focus on #innovation & #entrepreneurship, for 2nd year in a row pic.twitter.com/Ja6m50viGE