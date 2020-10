NEET-JEE परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को दी बधाई

देश की सबसे अहम और मुश्किल एंट्रेंस परीक्षा में शुमार नीट (NEET) और जेईई (JEE) परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं. इन दोनों ही परीक्षाओं में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सभी सफल बच्चों को बधाई दी और कुछ अहम जानकारी साझा की. अरविंद केजरीवाल ने बताया कि डॉक्टर बनने के लिए पूरे देश में जो नीट परीक्षा होती है, उसमें 569 बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों के हैं. इन 569 में से नीट परीक्षा पास करने वाली 379 लड़कियां हैं. नीट परीक्षा में दिल्ली सरकार के स्कूलों की लड़कियों का पास प्रतिशत 67% रहा है.

Many students from Delhi government schools have qualified NEET-JEE 2020 with flying colours. Delhi's education revolution is leading from the front.



