BHU Entrance Test 2020: बीएचयू ने एंट्रेंस परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल किया जारी, जानिए कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

BHU की एंट्रेंस परीक्षाएं 24 अगस्त से 14 सितंबर 2020 के बीच दो चरणों में आयोजित की जाएंगी. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एंट्रेंस परीक्षा 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होंगी और अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए एंट्रेंस परीक्षा 9 सितंबर से 14 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी. इससे पहले परीक्षाएं 16 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित की गई थीं, लेकिन छात्रों के परीक्षा को स्थगित करने की मांग के चलते परीक्षा की तारीखों को बदल दिया गया है.

#BHU has announced revised time table of entrance exams for admission to various UG/PG courses. Applicants may check schedule & other related information on entrance test portal https://t.co/oZNkSQdtzn. Admit cards shall be available a week before exam. Here's the PET time table. pic.twitter.com/3MTNFsRkKL