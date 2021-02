BHU: फाइनल ईयर छात्रों के लिए कल फिर से खुल रही है यूनिवर्सिटी, ऐसे मिलेगी एंट्री

बता दें, कोरोना वायरस के कारण पिछले साल मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के कारण देशभर के स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया था. अब देश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद धीरे- धीरे शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं.

BHU में 17 फरवरी को फाइनल ईयर के छात्रों के लिए हॉस्टल फिर से खोला गया. हॉस्टल खुलने के पहले दिन

ब्रोका हॉस्टल, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लगभग 100 छात्रों ने आवंटन के लिए रिपोर्ट किया.

The hostel alotment process at Broacha Hostel, Institute of Science has started with all COVID guidelines.

On the first day of reopening, around 100 students reported for allotment.