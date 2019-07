MP के इस शहर में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी फ्री कोचिंग, बच्चों को पढ़ाएंगे ऑफिसर

आज के समय में अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल के बाद कोचिंग भेजते हैं. पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा समय देने और अच्छी तैयारी के लिए बच्चें प्राइवेट कोचिंग में पढ़ते हैं. लेकिन कोचिंग की फीस हर कोई देने में सक्षम नहीं होता. ऐसे में बच्चों को फ्री कोचिंग (Free-Coaching) दी जाएगी. भोपाल कलेक्टर ने बच्चों को फ्री कोचिंग मुहय्या कराने के लिए एक पहले शुरु की. भोपाल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब फ्री कोचिंग दी जाएगी. भोपाल में सरकारी अफसर बच्चों की पढ़ाई में अपना योगदान देंगे. सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्री कोचिंग देने की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए भोपाल के सरकारी अफसर और रिटायर्ड टीचर्स एक साथ काम करेंगे.

भोपाल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डी शर्मा ने कहा- 9 जुलाई से 17 सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी जहां उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा पढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोडे (Bhopal Collector Tarun Pithode) ने इस पहल की शुरुआत की है. बच्चों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स पर खास ध्यान दिया जाएगा.

Bhopal: Special coaching classes will be organised for students in 17 Govt schools from July 9 where they'll be taught by senior Govt officials. District Education Officer D Sharma says, "Bhopal Collector Tarun Pithode took this initiative. Maths, Science&English will be taught" pic.twitter.com/LCVerINeCU