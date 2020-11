23 नवंबर से फिर से खुलेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कोरोना वायरस के दौरान ऐसी है तैयारी

ये समितियां समय-समय पर स्थिति का आकलन करेंगी. स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य धाराओं के विभागों को फिर से खोलने का निर्णय लिया जाएगा. छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को जो विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे.

विश्वविद्यालय पहले चरण के विज्ञान के पीएचडी कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को पहले चरण में रिसर्च कार्य के लिए अपने संबंधित विभागों या प्रयोगशालाओं का दौरा करने की अनुमति देगा. स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समय के दौरान अन्य विभागों के फिर से खोलना तय किया जाएगा.

#BHU is going to re-open from 23.11.2020 in a phased manner in terms of the @ugc_india guidelines. In the 1st phase, final year students of Ph.D. programmes of Science streams will be permitted to visit their respective departments/labs for research work. @VCofficeBHUpic.twitter.com/zN7dr8lz6Z