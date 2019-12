Bihar D.El.Ed Result 2019: बिहार डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां एक क्लिक में करें चेक

खास बातें बिहार डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. डीएलएड परीक्षा 3 से 9 सितंबर तक आयोजित की थी. परीक्षा में 21,034 उम्मीदवार पास हुए हैं.

Bihar D.El.Ed Result 2019: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड परीक्षा के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट (Bihar D.El.Ed. First Year Result 2019) जारी कर दिया गया है. उम्मीदवारों का रिजल्ट (Bihar Board DELED Result 2019) ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.online पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर अपना रोल कोड, रोल नंबर सबमिट कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बिहार बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा 3 से 9 सितंबर तक आयोजित की थी. इस परीक्षा में 24,190 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 21,034 उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए हैं.



BSEB Bihar D.El.Ed. Result 2019 एक क्लिक में करें चेक



उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक की मदद से एक क्लिक में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

BSEB Bihar D.El.Ed. 1st Year Result

Bihar D.El.Ed Result 2019 ऐसे करें चेक

- उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.online पर जाएं.

- वेबसाइट पर दिए Click here to view/print result of deled के लिंक पर क्लिक करें.

- अब अपना रोल कोड, रोल नंबर सबमिट करें.

- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

- अब अपने रिजल्ट का चेक कर उसका प्रिंट ले लें.