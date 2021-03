Bihar Police: जारी हुए PET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, जानें- कैसे करें चेक

Bihar Police PET Admit Card: कैसे करें डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in. पर जाएं.

स्टेप 2- अब , 'Notice: Download Admit Card of PET for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment) in Bihar Police. (Advt. No. 01/ 2019)' लिंक पर जाएं.

स्टेप 3- अब मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- एडमिट कार्ड स्क्रीन पर होगा.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

PET परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अपना बिहार पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड ले जाना चाहिए. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर फोटो पहचान पत्र भी रखना होगा. PET परीक्षा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजकीय उच्चतर विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना, खेल परिसर में आयोजित की जाएगी.