अगले साल इस तारीख को बिहार में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, पढ़ें डिटेल्स

इस बीच, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, विभिन्न राज्यों ने अपने स्कूलों को फिर से खोल दिया है, जो COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखते हैं.

Schools, colleges and coaching institutions to reopen in phases from January 4, 2021. Schools will open for Classes 9 to 12 and Colleges will open for final year students. Classes will be held in a staggered manner to ensure #COVID19 norms: Deepak Kumar, Chief Secretary, Bihar. pic.twitter.com/bkO4oXIvUy