स्कूल के प्रिंसिपल ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पैरेंट्स को लिखा कुछ ऐसा कि अब वायरल हो रहा लेटर

इंटरनेशन इंडियन स्कूल,दम्मम के प्रिंसिपल जुबैर अहमद खान का एक लेटर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रिंसिपल ने अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा के संबंध में यह लेटर लिखा है. बता दें कि अगले महीने से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं. प्रिंसिपल जुबैर अहमद खान ने लिखा, "अगर आपका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आपका बच्चा आपकी उम्मीदों के मुताबिक स्कोर नहीं करता है तो प्लीज उनसे उनकी गरिमा और उनका आत्मविश्वास न छीनें. उनसे कहें कोई नहीं, यह सिर्फ एक परीक्षा थी. उनको अपने जीवन में बहुत सी बड़ी चीजें करनी हैं. उनसे कहें कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना स्कोर किया है. उनसे कहें कि उनके स्कोर से आप उनके बारे में कोई राय नहीं बना लेंगे."

प्रिंसिपल ने आगे लिखा, "परीक्षा में कम स्कोर करने से कोई उनकी प्रतिभा और उनके सपने उनसे नहीं छीन सकता. और ये न सोचें कि दुनिया में सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर ही खुश रहते हैं. पर ये याद रखें कि परीक्षा देने वाले छात्रों में से कल को कोई कलाकार बनेगा जिसे शायद मैथ्स समझने की जरूरत न हो, कोई आंत्रप्रेन्‍योर बनेगा जो शायद इंग्लिश और हिस्ट्री की परवाह न करें, कोई संगीतज्ञ बनेगा जिसके लिए केमिस्ट्री के अंक कोई मायने नहीं रखेंगे, कोई एथलीट होगा जिसके लिए फिजिकल फिटनेस फिजिक्स से ज्यादा अहम होगी."

