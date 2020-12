EducationMinisterGoesLive: शिक्षा मंत्री आज लाइव वेबिनार में शिक्षकों से बोर्ड परीक्षाओं पर करेंगे बात.

बीते दिन एक बार फिर शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी कि वे आज 4 बजे लाइव आकर बोर्ड परीक्षा से संबंधित सवालों के जवाब देंगे.

Teachers, please mark your calendars!

I will be going live on my Twitter/Facebook (@DrRPNishank) tomorrow at 4 PM to address your queries related to board #exams.

Ask your fellow teachers to join in too! #EducationMinisterGoesLivepic.twitter.com/r0WBOkREOo — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) December 21, 2020

कुछ शिक्षकों ने CBSE बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए "क्लैरिटी" देने के लिए शिक्षा मंत्री से सवाल किए हैं. जबकि कुछ ने परीक्षा रद्द करने के लिए कहा है. वहीं, कुछ शिक्षकों ने पूछा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी.

अपने पिछले वेबिनार में छात्रों द्वारा पूछे गए इसी तरह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि अगर छात्र अपने स्कूलों में लैब का काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो प्रैक्टिकल परीक्षा के विकल्पों पर विचार किया जाएगा.

वहीं, सीबीएसई के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले कहा था कि बोर्ड परीक्षाएं निश्चित रूप से आयोजित की जाएंगी. परीक्षाएं लिखित रूप में होंगी और ऑनलाइन आयोजित नहीं की जाएंगी. साथ ही हितधारकों के साथ परामर्श के बाद कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा.

रविकर सिंह नाम के एक शिक्षक ने कहा, “मैं केन्द्रीय विद्यालय, ओडिशा में एक शिक्षक हूं. मेरा सुझाव है कि इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दें, क्योंकि पिछले 9 महीनों से स्कूल बंद हैं और खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है."

Sir I am a teacher in Kendriya Vidyalaya School, Odisha. I want to suggest to cancel CBSE Board Exams this year because schools are closed since last 9 months and it is very difficult to teach online due to poor network connectivity. pic.twitter.com/pKiSc6b9bs — Ravikar Singh (@RavikarSingh13) December 13, 2020

माधुरी श्रीवास्तव नाम की एक ट्विटर यूजर ने कहा, “गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए मेरी राय यह है कि सर कृपया बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई उन शहरों के लिए अच्छी है, जहां शिक्षक और छात्र दोनों ही पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जानते हैं."