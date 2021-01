CA Exams 2021: 27 जनवरी को बिहार के परीक्षा केंद्र में होगा परिवर्तन, ICAI ने दी जानकारी

जो उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं और जो उम्मीदवार केंद्रीय पब्लिक स्कूल, जलधारी चौक, मधुबनी, बिहार से जनवरी सीए परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले थे, उन्हें अब गांधी चौक, मधुबनी में सेंट्रल पब्लिक स्कूल में परीक्षा के लिए बैठना होगा.

ऐसे उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी. ICAI ने कहा कि पहले जारी किए गए एडमिट कार्ड वैध रहेंगे और अन्य विवरण अपरिवर्तित रहेंगे.

Important Announcement regarding ICAI January / February 2021 Examinations - Change of One Examination Centre for City of Madhubani, Bihar w.e.f. 27th January 2021 onwards.

