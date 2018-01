ICAI CPT 2018 Schedule जारी, इस तारीख से होगी परीक्षा

खास बातें प्रतिभागी 4 अप्रैल से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन लेट फी के साथ मई में होगा रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले ही आईपीसीसी के तहत परीक्षा तारीख की हुई थी घोषणा

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने कॉमन प्रोफिएंसी टेस्ट (CPT) 2018 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. इस साल CPT की परीक्षा 17 जून को आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन दो सत्र में किया जाएगा. पहले सत्र में सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक जबकि दूसरे सत्र में 2 बजे दोपहर से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी. इस परीक्षा के लिए प्रतिभागी 4 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.यह भी पढ़ें: CA IPCC फाइनल एग्‍जाम 2017 के रिजल्‍ट हुए जारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चलेगी. प्रतिभागी लेट फी के साथ 3 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके साथ ही ICAI ने IPCC result 2017 जारी किया है. इस परीक्षा में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत 26.72 फीसदी है. इस परीक्षा में अहमदाबाद के जय धर्मेद्रभाई सेठ ने टॉप किया है. वहीं कोलकाता के एस अरविंद जयाराम ने दूसरा स्थान जबकि नवी मुंबई की सिमरन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है.यह भी पढ़ें: ICAI IPCC Exam Schedule जारी, इस तारीख से छात्र करा पाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रतिभाग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इससे पहले IPCC ने मई में आयोजित होने वाली परीक्षा की भी सूची जारी की थी. इसके लिए पांच मई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है. इच्छुक प्रतिभागी 26 फरवरी तक रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं. प्रतिभागी लेट फी के साथ 5 मार्च तक रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस बार ICAI CPT June 2018 की परीक्षा कुल 196 सेंटर से आयोजित होगी. इनमें पांच सेंटर देश के बाहर हैं.