CBSE Compartment Exam 2020: सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानिए कब होगी परीक्षा

सीबीएसई ने अपने एक बयान में कहा, "कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी. तारीखों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी. "

CIRCULAR FOR REGULAR CANDIDATES

Sub: Online submission of forms by Regular Candidates of Class-XII & Class –X, Compartment

Examination – September 2020

See Link: https://t.co/rjtIwJLcCg@DrRPNishank@HRDMinistry@PIB_India@SanjayDhotreMP@DDNewslive@PTI_News@AkashvaniAIR