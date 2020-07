CBSE 10th Results: 41,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए 95% अंक, जानें डिटेल

वहीं इस साल का कुल पास प्रतिशत 91.46 है, जो पिछले साल के मुकाबले 0.36 अधिक है. पिछले साल का कुल पास प्रतिशत 91.10 था. 12वीं क्लास की तरह 10वीं क्लास में भी त्रिवेंद्रम के स्टूडेंट्स सबसे आगे रहे हैं. त्रिवेंद्रम का कुल पास प्रतिशत 99.28 रहा है.

इसके बाद चेन्नई दूसरे और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर रहा. चेन्नई का कुल पास प्रतिशत 98.95 रहा. वहीं बेंगलुरु का कुल पास प्रतिशत 98.23 रहा. इस साल कुल 18,85,885 छात्रों ने 10वीं की परीक्षाओं के लिए नामांकन किया था, जिनमें से 18,73,015 स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं दीं और 17,13,121 स्टूडेंट्स पास हुए. सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या फिर results.nic.in या उमंग एप और डिजिलोकर एप पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल द्वारा ट्विटर पर जारी किया गया था.

Proud to share that @KVS_HQ has scored a 98.62% success rate in #CBSE Class XII board examinations in 2020 against 98.54% achieved in 2019.

Students, my heartiest congratulations to all of you and wish you loads of luck for your future endeavours.#CBSEResults#Class12resultpic.twitter.com/TBKQv4vrKF