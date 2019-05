CBSE 12th Result 2019: सीएम अरविंद केजरीवाल के बेटे ने बोर्ड परीक्षा में किया कमाल, मां बोलीं- 'भगवान का शुक्र है...'

CBSE Exam, class 12 Result: सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट (CBSE Result 2019) जारी कर दिया गया है. इस बार कुल 83.4 फीसदी बच्‍चे पास होने में सफल रहे. पिछली बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. सीबीएसई (CBSE Result) के मुताबिक लड़कों की तुलना में 9 फीसदी अधिक लड़कियां पास हुईं हैं. सीबीएसई 12वीं बोर्ड (CBSE 12th Result 2019) में 88.70 फीसदी लड़कियां पास होने में सफल रहीं, जबकि लड़कों का पासिंग पर्सेंटेज 79.4 फीसदी रहा. इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बेटे पुलकित केजरीवाल (Pulkit Kejriwal) ने भी परीक्षा दी थी. जो 96.4 प्रतिशत के साथ पास हो गए हैं. इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) ने ट्विटर के जरिए बताई है.

Exclusive: CBSE 12th Topper करिश्‍मा अरोड़ा ने NDTV से कहा- मुझे टॉप करने की उम्मीद नहीं थी

With God's grace and well-wishers' blessings son has secured 96.4 percentile in CBSE Class XII. In high gratitude ????????