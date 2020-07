CBSE 12th Results 2020: 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, DigiLocker ऐप से ऐसे डाउनलोड करें Marksheet और Certificates

DigiLocker For CBSE Result: ऐप के माध्यम से ऐसे एक्सेस कर सकते हैं रिजल्ट

- सबसे पहले डिजीलॉकर ऐप digilocker.gov.in पर जाएं.

- इसके बाद डिजीलॉकर वेबसाइट के एजुकेशन सेक्शन में ‘Central Board Of Secondary Education' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- इसके बाद 12वीं क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट या 12वीं क्लास की मार्कशीट के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- सीबीएसई द्वारा अपने रजिस्टर्ड नंबर की मदद से लॉग इन करें.

- इसके बाद आप अपनी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक्सेस कर सकते हैं.

- अगर कोई स्टूडेंट्स डिजीलॉकर ऐप पर एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो वे अपने अधार कार्ड के नंबर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट देख सकते हैं.

CBSE 2020 Class X and XII Marksheets and Certificates coming soon in @digilocker_ind

Students install the app now! https://t.co/WLOha1HVqM@digilocker_ind wishes all the students best of luck for their results.#cbseresult2020#results#digilocker#Result2020pic.twitter.com/GULuRCPTJM