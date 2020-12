CBSE 2021 Date Sheet: शिक्षा मंत्री आज करेंगे बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा, जानिए कब और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट

शिक्षा मंत्री द्वारा बोर्ड परीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख की घोषणा के बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की पूरी डेटशीट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाएगी, जहां से छात्र डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे. 10वीं और 12वीं क्लास की डेटशीट अलग-अलग जारी की जाएगी.

CBSE Exam Date Sheet 2021: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

- इसके बाद ‘Recent Announcements'सेक्शन के अंदर अपनी क्लास सेलेक्ट करें.

- अब आप अपनी सीबीएसई परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

Dear students & parents!

I will announce the date of commencement for #CBSE board exams 2021 on Dec 31. pic.twitter.com/dIuRzfebIU