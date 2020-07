CBSE Borad 10th Result 2020: सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में भी टॉप पर केंद्रीय विद्यालय, 99.23 फीसदी छात्र हुए पास

CBSE Board 10th Result 2020 Declared: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से आज बुधवार को 10वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है. सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट अगर स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालयों (KVS) ने अपना दबदबा बनाया है. केंद्रीय विद्यालयों के 99.23 बच्चे पास हुए हैं और उनका रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है. केवीएस (KVS) के बाद नवोदय विद्यालय के 98.66 फीसदी, निजी स्कूलों के 92.81 फीसदी, सरकारी स्कूलों के 80.91 फीसदी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के 77.82 फीसदी छात्र पास हुए हैं. इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए कुल 18,85,885 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 18,73,015 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स में से कुल 17,13,121 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं.



Kendriya Vidyalaya Sangathan has scored 99.23% success rate in #CBSE Class X Results 2020. #KVS has secured First Position in the category of all Institutions.



