CBSE Board Exams 2020: सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए किस तरह बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र? CBSE ने दी ये जानकारी

बोर्ड ने आगे कहा, ‘‘अभी तक जो स्कूल निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर हैं, उन स्कूलों के छात्रों का परीक्षा केंद्र निषिद्ध क्षेत्र के बाहर आवंटित होगा.''बोर्ड ने कहा, ‘‘एक ही जिले के अंदर केंद्र बदलने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए दिल्ली को एक जिला माना जाएगा, इसलिए दिल्ली के एक जिले से दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति नहीं होगी.''

