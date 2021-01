CBSE Board Exam 2021: 10वीं-12वीं के छात्र कब और कैसे देख सकेंगे डेटशीट, पढ़ें डिटेल्स

जहां एक ओर परीक्षा की डेटशीट जारी हो गई हैं वहीं दूसरी ओर छात्र बेताबी से परीक्षा की डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं. ताकि डेटशीट के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी कर सके. वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा मार्च से आयोजित की जाएगी. बता दें, इससे पहले, कई छात्रों ने सरकार से कोविड -19 के परिणामस्वरूप फिजिकल कक्षाओं की कमी के कारण प्रैक्टिकल परीक्षाओं को रद्द करने का आग्रह किया था. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने घोषणा की थी कि स्कूल 1 मार्च से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू कर सकते हैं.

I announced the date of commencement for @cbseindia29 board #exams 2021 today. The exams will commence from May 4 and end before June 10. pic.twitter.com/sh0jbCBgcQ