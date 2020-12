CBSE Board Exam 2021: शिक्षा मंत्री 31 दिसंबर को करेंगे परीक्षा की तारीख घोषित, छात्रों ने कहा- चाहिए और समय

इस खबर के आते ही ट्विटर में कुछ छात्रों ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि परीक्षा के समय के लिए उन्हें अभी और समय की जरूरत है.

जबकि कुछ ने परीक्षाएं अप्रैल-मई तक स्थगित करने के लिए कहा है, जबकि अन्य ने कहा है कि उनका सिलेबस पूरा होना बाकी है.

हालांकि पोखरियाल 31 दिसंबर को सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा की तारीखों की पुष्टि करेंगे, उन्होंने पहले पुष्टि की थी कि परीक्षाएं 2021 फरवरी के बाद आयोजित की जाएंगी.

Plzz sir held in may

पोखरियाल ने कल सोशल मीडिया पर कहा, "मैं उस तारीख की घोषणा करूंगा जब 2021 में #CBSE बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए परीक्षा शुरू होगी। यह देखते हुए, उनके ट्वीट का जवाब देते हुए, एक छात्र ने लिखा: "अप्रैल तक cbse बोर्ड परीक्षा में देरी करें."

just postpone it sir...Plsss????????????????

मंगलवार को, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि परीक्षा का आयोजन कब करना है, इस बारे में स्थिति का आकलन करने और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा.

Sir plesae delay our board examination till March because our syllabus is not completed properly.