CBSE Board Exams 2021: छात्रों का शिक्षा मंत्री से अनुरोध, कुछ ने कहा कैंसिल करें परीक्षा तो कुछ ने स्थगित करने की मांग की

सीबीएसई (CBSE) की इस जानकारी के बाद से ही छात्र सोशल मीडिया पर बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न सवाल कर रहे हैं. छात्र सीबीएसई की परीक्षा की तारीखों, परीक्षा का शेड्यूल, सिलेबस, बोर्ड परीक्षा की डेटशीट और ऑनलाइन मोड परीक्षा के बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं.

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के बारे में 10 दिसंबर को शिक्षा हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे. उनके मंत्रालय ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से ट्विटर पर #EducationMinisterGoesLive का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया भेजने को कहा है.

एक छात्र ने लिखा, "सर, कक्षा 12वीं के लिए प्रोजेक्ट वर्क कैंसिल कर देना चाहिए और बचे हुए समय में क्लास का आयोजन करना चाहिए. सर, हमें सीबीएसई परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए कम से कम 3 महीने की ऑफ़लाइन कक्षाओं की आवश्यकता है. ”

वहीं, इस साल कोरोनावायरस की वजह से सभी स्कूल बंद हैं. स्कूल बंद होने की वजह से प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो पाई हैं. इसलिए कुछ छात्र प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जानकारी न होने की शिकायत कर रहे हैं.

एक अन्य छात्र ने लिखा, "हम नहीं जानते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा में हमें क्या करना है. प्रैक्टिकल परीक्षा और साथ ही बोर्ड परीक्षा को रद्द करें."

वहीं, कुछ छात्रों ने खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में हो रही समस्याओं के बारे में भी शिकायत की है.

एक छात्र ने लिखा, " यह हमारी 12वीं की ऑनलाइन अकाउंटेंसी कक्षा की स्थिति है. हम इस तरह से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकते हैं. शिक्षा मंत्री और सीबीएसई से मेरा विनम्र निवेदन है कि मई या जून तक परीक्षा स्थगित कर दें, ताकि हम परीक्षा की तैयारी कर सकें. ”