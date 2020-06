CBSE ने कैंसिल की बोर्ड की परीक्षाएं, स्टूडेंट्स ने HRD मंत्री से कहा- JEE और NEET पर भी सुनाएं फैसला

दरअसल, देश में कोरोनावायरस के चलते हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. ऐसे में जेईई मेन (JEE Main) और नीट (NEET) परीक्षा में शामिल होने वाले स्टू़डेंट्स HRD मंत्री और एनटीए (NTA) से परीक्षाओं पर अंतिम फैसला जल्द से जल्द सुनाने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जेईई मेन एग्जाम आयोजित किया जाता है. वहीं, मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम देना होता है.

एक स्टूडेंट ने लिखा, "सर मैं बहुत ज्यादा उदास हूं. सर प्लीज जेईई और नीट एग्जाम के बारे में कुछ जवाब दें. जेईई मेन और नीट परीक्षाओं के स्थगित होने की खबर के बाद हम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि परीक्षाओं पर अपना फैसला स्पष्ट करें."

एक दूसरे स्टूडेंट ने लिखा, "सर प्लीज जेईई और नीट एग्जाम के बारे में भी जानकारी दें. हमारी परेशानी समझिए. बहुत लंबा समय गुजर चुका है. हम आपका हर ट्वीट आशा के साथ चेक करते हैं. सर प्लीज अपडेट दें. "

एक स्टूडेंट ने एनटीए को लिखा, "हम आपसे जेईई और नीट एग्जाम के बारे में अपडेट देने का अनुरोध करते हैं. जितना जल्दी हो सके जवाब दें."