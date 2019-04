CBSE Board Class 12: दोबारा नहीं होगी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की परीक्षा, सीबीएसई ने बताया फर्जी है नोटिस

CBSE Board की 12वीं की फिजिक्स और इकोनॉमिक्स (CBSE Economics Paper) की परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीबीएसई बोर्ड ने इस नोटिस को फर्जी बताया है. साथ ही सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को इस तरह की अफवाहों से सावधान रहने को कहा है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के संज्ञान में आया है कि 12वीं की फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की परीक्षा के फिर से आयोजित करने के बारे में फर्जी जानकारी व्हाट्सएप पर शेयर की जा रही है. इस सूचना की तारीख 28.03.2019 है जिसपर पूर्व परीक्षा नियंत्रक केके चौधरी के साइन भी है, बोर्ड ने कहा यह नोटिस फर्जी है. CBSE ने 5 मार्च को कक्षा 12 फिजिक्स का पेपर और 27 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर आयोजित किया था.

