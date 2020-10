CBSE: 10वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा के रिजल्ट घोषित, 56.55%. छात्र हुए पास

CBSE Class 10 Compartment Result 2020: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर घोषित कर दिए हैं. इस साल कुल पास प्रतिशत 56.55% है. रिजल्ट 12 दिनों में जारी किया गया है. सीबीएसई कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 से 28 सितंबर, 2020 तक आयोजित की गई थी. बता दें, इस साल कंपार्टमेंट परीक्षा 591 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. साल 2019 में CBSE कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए लगभग 73,205 छात्र उपस्थित हुए थे.

Central Board of Secondary Education (CBSE) declares Class X Compartment results. Pass percentage at 56.55% as 82,903 students passed the exam, out of the total 1,46,604 students, who appeared for the examination. pic.twitter.com/8IBzW8XmnQ