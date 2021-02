CBSE Board 10th Date sheet 2021: सीबीएसई बोर्ड 10वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

यहां देखें 10वीं क्लास की डेटशीट

डेटशीट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा- "मुझे आशा है कि आप सब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे. एक सेमिनार में मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि 2 तारीख तक आपको पूरा विस्तार में शेड्यूल उपलब्ध करा सकें और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेटशीट आज आपको मिल रही है."

Dear Students, hereby announcing the much-awaited date-sheet of @cbseindia29 board exams of X & XII.Please be assured that we have done our best to ensure that these exams go smoothly for you. Wish you good luck! @SanjayDhotreMP@EduMinOfIndia@PIB_Indiahttps://t.co/P9XvyMIfNq