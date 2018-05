CBSE Class 12 results for Academic Session 2017-18 to be declared on 26th of May.

CBSE Class 12th Results 2018: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) शनिवार यानी कि 26 मई को 12वीं के नतीजे घोषित करेगा. इस बात की जानकारी मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव अनिल स्‍वरूप ने ट्वीट के जरिए दी है. गौरतलब है कि इस साल 10वीं और 12वीं में 28 लाख स्‍टूडेंट ने बोर्ड परीक्षा दी थी. जहां 10वीं में 16.38 लाख स्‍टूडेंट परीक्षा में बैठे थे वहीं 12वीं में 11.86 लाख स्‍टूडेंट शामिल हुए थे.CBSE board 12वीं के नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in पर जारी किए जाएंगे. इस बार CBSE के 10वीं और 12वीं के रिजल्‍ट www.google.com गूगल के सर्च पेज पर भी उपलब्‍ध होंगे.आपको बता दें कि सर्च इंजन गूगल ने इस बार CBSE के साथ करार किया है, जिसके तहत रिजल्‍ट और उससे संबंधित जानकारी तेजी के साथ यूजर्स को मिल जाएगी. इसका मतलब यह है कि रिजल्‍ट देखने के लिए ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट में जाने के बजाए स्‍टूडेंट गूगल के सर्च पेज पर CBSE results', 'CBSE class 10 results', 'CBSE class 12 results' जैसे की-वर्ड डालकर सीधे अपना रिजल्‍ट देख सकेंगे.

