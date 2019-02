CBSE Class 10: जानिए 5 टिप्स जिन्हें फॉलों कर आप ला सकते हैं 90 फीसदी से ज्यादा नंबर

खास बातें 10वीं की परीक्षाएं चल रही हैं. वोकेशनल पेपर 27 फरवरी तक होने हैं. 2 मार्च से मेन (कोर) सब्जेक्ट के पेपर शुरू होंगे.

सीबीएसई की 10वीं (CBSE Class10) की परीक्षाएं चल रही हैं. वोकेशनल पेपर 27 फरवरी तक होने हैं, जिसके बाद 2 मार्च से मेन (कोर) सब्जेक्ट के पेपर शुरू होंगे. 10वीं की परीक्षा (CBSE Exam) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक हो रही है. कई बार स्टूडेंट्स तैयारी के बाद भी अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते. कई स्टूडेंट्स प्रेशर के चलते एग्जाम (Board Exam) के समय गलतियां कर देते हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स को बिना प्रेशर लिए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए. अपने दिमाग में नकारात्मक विचार न रखें. कभी न कहें कि मैं नहीं कर सकता. इससे आप तनाव से और ज्यादा घिरेंगे. हमेशा कहें "I can and I will" यानी 'मैं कर सकता हूं और करूंगा''. हमेशा सकारात्मक बातें करें. उठते-बैठते, सोते-जागते हर वक्त आपका यही सकारात्मक मंत्र होना चाहिए. कोर पेपर्स 2 मार्च से शुरू होंगे, ऐसे में स्टूडेंट्स को अपनी रिवीजन पर फोकस करना चाहिए. आज हम आपको कोर पेपर्स की तैयारी के लिए टिप्स (CBSE Exam Tips) दे रहे हैं. इन टिप्स को फॉलों कर आप 90 फीसदी से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं.

1. एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसे फॉलों कर सकें

हम टाइम टेबल बनाते तो हैं पर उसे अक्सर फॉलों नहीं कर पाते. स्टूडेंट्स टाइम टेबल में पढ़ाई के लिए कुछ एक्टिविटी जोड़ सकते हैं. एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें कौन सा सब्जेक्ट और टॉपिक किस समय पढ़ना है लिख लें. हर एक 1 घंटे पढ़ाई के बाद मिनट का ब्रैक लें. फिर 2 घंटे लगातार पढ़ें और उसके बाद खेल-कूद या व्यायाम कर अपने दिमाग को चुस्त करें.

2. एनसीईआरटी की किताब से जरूरी टॉपिक्स पढ़ें

कोर पेपर्स नजदीक हैं, ऐसे में एनसीईआरटी की किताब में दिए गए सभी जरूरी टॉपिक्स पढ़ें. ज्यादातर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की किताब में दिए गए अधिकतर टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, लेकिन पूरी किताब पर एक बार नजर जरूर डालें और चेक करें कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है. इसके बाद सभी टॉपिक्स का रिवीजन करें.

3. हर दिन रिवीजन का रखें खयाल

परीक्षा (CBSE Exam) की तैयारी करते समय रिवीजन पर जरूर ध्यान दें. कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर पढ़ी गई चीजों का रिवीजन कर पाएं.

4. पिछले कुछ साल के पेपर्स जरूर देखें

स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी के दौरान अकसर किताब या नोट्स पर निर्भर रहते हैं, जबकि बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आप . पिछले कुछ साल के पेपर्स का सहारा लें. ऐसा करने से आप परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक्स और सवाल के बारे में समझ पाएंगे. यह आपकी तैयारी के लिए भी काफी मददगार साबित होगा.

5. सैंपल पेपर की मदद लें

परीक्षा की तैयारी के लिए सैंपर पेपर सबसे मददगार साबित होता है. हर रोज 1-2 सैंपल पेपर हल करें. सैंपल पेपर हल करने से आपकी तैयारी टेस्ट हो जाएगी. साथ ही आप पेपर का पैटर्न भी समझ पाएंगे.

