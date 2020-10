CBSE ने 7वीं से 10वीं क्लास के लिए मैथ्स की किताब की लॉन्च, जानिए डिटेल

बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के चलते मार्च के महीने से देशभर के सभी स्कूल बंद हैं. हालांकि, गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से वरिष्ठ कक्षाओं के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए अनुमति दी थी, जिसके लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे. वहीं. गृह मंत्रालय के अनलॉक 5 के दिशानिर्देशों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह तय करने के लिए कहा है कि वे 15 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए फैसला ले सकते हैं.

वहीं, इस मैथेमेटिक्स की वर्कबुक के बारे में सीबीएसई के एक बयान में कहा गया है कि यह गणित की वर्कबुक है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छात्र शिक्षकों या माता-पिता की मदद के बिना ही गणित की समस्याओं को सीख और हल कर पाएंगे.

CBSE की यह गणित की प्रैक्टिस बुक CBSE वेबसाइट और DIKSHA प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है. यह वर्कबुक शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार की गई है.

.@cbseindia29, under the guidance of @EduMinOfIndia has launched an exploratory Mathematics Practice Book for learners. Students of classes 7th-10th can access the book for fun-filled, exciting learning

????CBSE Website: https://t.co/IGvGZRMpRc

????Diksha: https://t.co/iN7KfN2nnKpic.twitter.com/IxSad7XHjf