सीबीएसई की 12वीं कक्षा (CBSE Class 12) का फिजिक्स का पेपर 2 मार्च को हुआ था. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार फिजिक्स का पेपर (CBSE Class 12 Physics Paper) स्टूडेंट्स के लिए एवरेज से थोड़ा ज्यादा मुश्किल था. वहीं, कई स्टूडेंट्स का कहना है कि फिजिक्स का पेपर काफी कठिन था. स्टूडेंट्स ने सीबीएसई (CBSE Board) से फिजिक्स की कॉपियां नरमी से चेक करने का अनुरोध किया ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो. एक स्टूडेंट ने इसको लेकर change.org पर पिटीशन भी डाली है जिसको 97,381 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स साइन कर चुके हैं.

एक स्टूडेंट ने ट्वीट कर लिखा, ''कक्षा 12 का फिजिक्स का पेपर काफी लंबा और कठिन था. मुझे सेट 3 मिला था. पता चला कि सबसे कठिन सेट 3 ही थी. मैं CBSE से सेट 3 के स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने का अनुरोध करता हूं. वरना यह निष्पक्ष नहीं होगा.

@CBSEveningNews @cbseindia29 @iCBSE @CBSEGuess Class 12 #Physics 2020 paper was very lengthy and tough. I had SET 3. It comes out that set 3 was the toughest compared to all other sets. I request #CBSE to give grace marks to set 3 students or it won't be impartial.MCQ HARD

वहीं, एक अन्य स्टूडेंट ने लिखा, ''फिजिक्स के पेपर में सारे उम्मीद से परे सवाल थे. हम उम्मीद करते हैं कि CBSE कॉपियों की चेकिंग करते समय नरमी बरतेगा और सभी 3 सेटों के लिए निष्पक्ष होगा. सेट 3 की तरह सेट 1 और 2 भी कठिन था. 3 घंटे का समय इतने लंबे पेपर को पूरा करने के लिए कम था. 1 नंबर वाले सवाल ट्रिकी थे और हम ग्रेस मार्क्स डिजर्व करते हैं.''

#Physics2020 physics ppr was full of totally unexpected questions.we expect cbse to be lineant with the checking and be impartial for all 3 sets.set 1&2 was as difficult as set3.time was less to complete such a lengthy ppr in 3 hrs.1 markers were tricky and we deserve grace marks