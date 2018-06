बिहार पुलिस: कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक

खास बातें आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है. ये भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए हैं पुरूष और महिलाएं दोनों ही आवेदन कर सकते हैं

बिहार पुलिस और फायर ब्रिगेड में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर लें. कांस्टेबल और फायरमैन के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है. ये भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए हैं. इन पदों के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही आवेदन कर सकते हैं. Central Selection Board of Constable ने इन पदों पर भर्ती का नोटीफिकेशन जारी किया था.कांस्टेबल9,900फायरमैन

1,965कांस्टेबल और फायरमैन के पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है.उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए. OBC को अधिकतम आयु में 2 साल और SC/ST को अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी.उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा.5200-20200 +ग्रेड पे 20005200-20200 +ग्रेड पे 2000

ऐसे करें आवेदन





इन सभी पदों के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है.ऑफिशियल वेबसाइट www.csbcbponline.com पर जाएं.जिस पद के लिए आवेदन करना है वो सेलेक्ट करें.CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION पर क्लिक करें.मांगी गई सभी जानकारी भरकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें.