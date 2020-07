IIT के बाद NIT और CFTI में एडमिशन लेना हुआ आसान, छात्रों के लिए बदले गए नियम

HRD मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "एनआईटी और अन्य केंद्रीय रूप से वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में एडमिशन के लिए जेईई मेन को पास करने के अलावा 12वीं बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना होते हैं या योग्यता परीक्षाओं में टॉप 20 प्रतिशत के बीच रैंक हासिल करनी होती है."

For admissions in #NITs & other Centrally Funded Technical Institutions, apart from qualifying #JEE Main, the #eligibility is to secure a minimum of 75% marks in XII Board exams or rank among the top 20 percentile in their qualifying examinations.