CM अरविंद केजरीवाल ने की 'मिड डे मील राशन किट' की शुरुआत, 6 महीनों के लिए छात्रों को दिया जाएगा राशन

बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील मुफ्त में मुहैया कराती है. लेकिन कोरोनावायरस के चलते दिल्ली में स्कूल लंबे समय से बंद हैं. इसलिए दिल्ली सरकार मिड डे मील की जगह छात्रों के अभिभावकों के खातों में मार्च महीने से अब तक पैसा ट्रांसफर कर रही थी. लेकिन अब दिल्ली सरकार ने छात्रों को नए तरीके से मिड डे मील देने का फैसला किया है.

Delhi govt is committed to ensure proper nutrition for the children. Distributing dry ration kits to the school students under the Mid-day meal scheme | LIVE https://t.co/E8pK9c9IvY