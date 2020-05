कोरोना लॉकडाउन के बाद अलर्ट मोड में चीन के स्कूल, स्टूडेंट्स को इस तरह दे रहे एंट्री

सोशल मीडिया पर चीन के एक स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोरोनावायरस के कहर के बाद चीन के स्कूलों में स्टूडेंट्स को किस तरह एंट्री दी जा रही है और कोरोनावायरस से बचाव के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

This is what Chinese schools are doing to avoid Covid ....pic.twitter.com/fCX3UKQVnD