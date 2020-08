एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने JEE Main और NEET परीक्षा पर कहा- अनुचित, मैं उनके साथ हूं

ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "यह बहुत अनुचित है कि भारत के छात्रों को कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा में बैठने के लिए कहा जा रहा है, जबकि लाखों लोग भी बाढ़ से भी प्रभावित हुए हैं. मैं #PostponeJEE_NEETINCOVID के साथ हूं."

It's deeply unfair that students of India are asked to sit national exams during the Covid-19 pandemic and while millions have also been impacted by the extreme floods. I stand with their call to #PostponeJEE_NEETinCOVID