AICTE ने CMAT 2018 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. सीएमएटी परीक्षा 20 जनवरी, 2018 को आयोजित की जाएगी. आपको बता दें कि परीक्षा ऑनलाइन माध्‍यम में कराई जाएगी. परीक्षा 4 भागों में आयोजित की जाएगी और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देने के लिए उम्‍मीदवार को 3 घंटे का समय दिया जाएगा. परीक्षा खत्‍म होने के बाद, एआईसीटीई अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट और स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करती है. परीक्षा देशभर के 75 शहरों में आयोजित की जाएगी.Step one: सबसे पहले CMAT की ऑफिशियल वेबसाइट www.aicte-cmat.in पर जाएं.Step two: अब 'Download Admit Card' लिंक पर क्लिक करें.Step three: अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करें.Step four: इसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड पेज पर नजर आने लगेगा.