Coronavirus: कब और कैसे खोले जाएंगे स्कूल? नहीं तय की गई कोई समय सीमा

इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को एक संसदीय पैनल को बताया कि ऑनलाइन कक्षाएं केवल कक्षा 3 से ऊपर के स्कूली बच्चों के लिए होती हैं और 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए सीमित संख्या में ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होती है.

No timeline has been decided to open schools. The opening of schools will depend on the situation of #COVID19. So far only Union Territory of Chandigarh has expressed an intention to open schools: Government Sources