COVID-19: मानव संसाधन विकास मंत्री ने लॉन्च किया 'YUKTI' पोर्टल, जानिए डिटेल

इस बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए हमारा प्राथमिक उद्देश्य सबसे पहले हमारी एकेडमिक कम्युनिटी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है और स्टूडेंट्स के लिए हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरमेंट बनाना है. उन्होंने आगे कहा, "इस मुश्किल समय में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रयास है."

Delhi: Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal has launched a web-portal 'YUKTI' (Young India Combating #COVID with Knowledge, Technology and Innovation) today. It is a portal to monitor and record the efforts and initiatives of MHRD. pic.twitter.com/bxXaMRaIsK