CTET 2019: आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2019 में 10 फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) को भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया कि यह नीतिगत निर्णय है. अब इस मामले पर जुलाई में सुनवाई होगी.

Supreme Court issues notice to Central government on a plea seeking 10 percent quota for the economically weaker section in Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2019. The Court also refuses to stay the notification saying it's a policy decision.