DDA Patwari Stage II: जारी हुए एडमिट कार्ड, जानें- कैसे करना है चेक

जिन उम्मीदवारों ने डीडीए पटवारी चरण I परीक्षा को पास किया है, वह स्टेज-द्वितीय परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन dj.org.in पर डाउनलोड कर सकते हैं. डीडीए पटवारी चरण II भर्ती परीक्षा 28 फरवरी, 2021 को आयोजित होने वाली है.

DDA Patwari Stage II admit card 2020: कैसे चेक करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Latest Jobs" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- "DIRECT RECRUITMENT 2020: LINK FOR DOWNLOADING E ADMIT CARD FOR STAGE-II EXAMINATION FOR THE POST OF PATWARI" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- DDA पटवारी स्टेज II प्रवेश पत्र 2020 स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)