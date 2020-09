दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 500 से अधिक छात्र JEE परीक्षा में हुए सफल, मुख्यमंत्री ने दीं शुभकामनाएं

केजरीवाल ने ट्वीट किया, '' इस वर्ष दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 510 छात्रो ने जेईई-मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की. इससे पहले वर्ष 2019 में 473 और वर्ष 2018 में 350 छात्रों ने परीक्षा पास की थी. सभी छात्रों और शिक्षकों को शुभकामनाएं. मुझे आप पर गर्व है. 98 फीसदी परिणाम के बाद सरकारी स्कूलों की एक और बड़ी उपल्ब्धि.''

510 students of Delhi Govt Schools qualify JEE Mains this year. No of students qualifying JEE mains in last 3 yrs-



2020- 510

2019- 473

2018- 350



Congratulations to each student n teachers. Am proud of you.



After 98% results, another big achievement of Delhi Govt schools