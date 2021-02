Delhi Forest Guard Exam: एडमिट कार्ड जारी, जानें- कैसे करें चेक

जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हैं वह आधिकारिक वेबसाइट Forest.delhigovt.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 1 मार्च से 7 मार्च, 2021 तक आयोजित की जाएगी.

DOFM Admit Cards 2020-21: जानें- कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट forest.delhigovt.nic.in. पर जा सकते हैं.

स्टेप 2- 'Click here for downloading Admin Card to The Post of Forest Guard ' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 4- एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)

जानें- कैसे होगा परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा और समझ, हिंदी भाषा और समझ, सामान्य जागरूकता और मात्रात्मक योग्यता पर 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे.

प्रत्येक सेक्शन में 40 अंकों के 40 प्रश्न दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को परीक्षण पूरा करने के लिए 2 घंटे प्रदान किए जाएंगे. एक उम्मीदवार द्वारा चिह्नित गलत उत्तर / एकाधिक उत्तरों के लिए 0.25 (नकारात्मक अंकन) नकारात्मक अंकन होगा.

कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट अलग से बनाई जाएगी.