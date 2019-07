गर्मी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने टाली 10वीं और 12वीं की रीमिडियल क्लास

दिल्ली के सरकारी स्कूलों (Delhi Government Schools) में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक घंटे की अतिरिक्त कक्षाएं नहीं लगेंगी. ऐसा गर्मी को ध्यान में रखते हुए किया गया है. सरकार ने कक्षा 10 व 12 के छात्रों की रीमिडियल कक्षाओं को अगले नोटिस तक टाल दिया. यह निर्देश, शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 8 तक के छात्रों की गर्मी की छुट्टियां 7 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद आया है.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम 'दिल्ली में अत्यधिक लू को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.' मनीष सिसोदिया ने नोटिस के साथ ट्वीट किया, "मैंने डीओई को कक्षा 10 व 12 के छात्रों के लिए अगली नोटिस तक रीमिडियल कक्षाओं को टालने का निर्देश दिया है. हम अपने सभी छात्रों के स्वास्थ्य के साथ अपने शिक्षकों का भी ख्याल रखते हैं."

Keeping in mind the extreme heat wave in Delhi, I have directed the DoE to postpone remedial classes for Grade 10 & 12 until further notice. We care about the health of all our students as well as our teachers. pic.twitter.com/hMY8gEP7ub