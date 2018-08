DU Admission 2018: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की 9वीं कट ऑफ, इन कॉलेजों में अभी भी खाली हैं सीटें

खास बातें डीयू ने 9वीं कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है. कई कॉलेजों में सीटें खाली हैं. डीयू में एडमिशन शुरू हो गए हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) ने मंगलवार को अपनी 9वीं कट ऑफ लिस्ट (DU 9th Cut Off) जारी की. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में अभी भी सीटें खाली हैं. 9वीं कट ऑफ (DU Cut Off) के आधार पर एडमिशन शुरू हो गए हैं. डीयू (DU) के कई कॉलेजों में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिंदी, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स में ए़डमिशन के लिए सीटें खाली हैं. इसके आलावा हंसराज कॉलेज में बीएससी लाइफ साइंस, हिन्दू कॉलेज में बीएससी ऑनर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री कोर्स में सीटें खाली हैं. साथ ही रामजस कॉलेज में बीए ऑनर्स पोल साइंस और इकोनोमिक्स में ए़डमिशन के लिए सीटें बाकी हैं. मिरांडा कॉलेज ने बीए ऑनर्स अंग्रेजी में एडमिशन के लिए 96.25 फीसदी अंकों की जरूरत होगी. आईपी कॉलेज में बीएससी ऑनर्स मैथमैटिक्स के लिए 94.25 फीसदी और बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए 93.25 फीसदी कट ऑफ गई है.स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाएं.होमपेज पर दिए गए Cut-off 2018- Undergraduate Admissions के सेक्शन पर जाएं, आप Arts & Commerce Cut off या Science Cut off पर क्लिक करें.9वीं कट ऑफ लिस्ट (DU 9th Cut Off list) PDF फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.

आपको बता दें कि DU ने हाल ही में 8वीं कट ऑफ लिस्ट जारी की थी. इस कट ऑफ लिस्ट के आधार पर 13 अगस्त तक एडमिशन हुए थे.